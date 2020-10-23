İHA- AA
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Son dakika... Kütahya'da cezaevi yangını
Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumların bulunduğu bölümde yangın çıktığı, çok sayıda itfaiye aracının olay yerine sevk edildiği bildiriliyor.
Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangına müdahale edildi.
Yangında herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.
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