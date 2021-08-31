Son dakika: Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilden hissedildi

AFAD verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Son dakika haberine göre Ankara, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.

İşte AFAD'ın depreme ilişkin yaptığı son dakika açıklaması...

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI: 5-6 SANİYE SÜRDÜ

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depremle ilgili "5-6 saniye sürdü, olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor.

ALTINTAŞ BELEDİYE BAŞKANI: ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Bayağı hissettik. Bütün ekiplerimiz sahada. Alanda çalışmalara devam ediyoruz. Şu an itibari ile bir sıkıntı görünmüyor" açıklamasını yaptı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR

AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Kütahya. Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

16 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından depreme ilişkin ön değerlendirme raporu hazırlandı.

Raporda, bugün saat 14.04'te merkez üssü Kütahya Altıntaş olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Rapora göre, yerin 12,07 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan Kütahya ilinin Altintaş ilçesine bağlı Osmaniye köyüne uzaklığı 1,23 kilometre olarak ölçüldü. Ana şoktan saat 14.59'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1 ile 2,5 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildi. Depremin belirgin süresi ise 3,17 saniye olarak hesaplandı.

Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri, Altıntaş'ın Osmaniye, Beşkarış, Murathanlar, Genişler, Yolçatı köyleri olarak belirlendi. Merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Bilecik olarak sıralandı.

Öte yandan, raporda depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmalarıyla belirleneceği kaydedildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara