Son dakika... Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 17:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre; saat 17.31'de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 9,12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Simav'da 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, 3.2 ve 3.7 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 17.31’de meydana gelen ve Uşak, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

