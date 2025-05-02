Son dakika... Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 15:51'de gerçekleşen depremin derinliği 12.55 km olarak belirlendi. 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 16:05'te 3,2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

PROF. DR. GÖRÜR: BU BİR DEPREM FIRTINASINA BENZEMİYOR

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemişli-Simav’da yine 4’lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmalıdır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür" dedi.





Kütahya'nın Simav ilçesi, Batı Anadolu’nun aktif fay hatlarından biri üzerinde yer alıyor. Bölgedeki jeolojik yapı, özellikle Simav Fayı olarak bilinen ve geçmişte yıkıcı depremlere neden olan bir hattın etkisi altında.Simav Fayı, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanıyor ve Batı Anadolu’da etkili olan genişleme rejiminin bir sonucu olarak normal fay karakteri taşıyor. Bu, yer kabuğunun iki tarafının birbirinden uzaklaştığı ve fay boyunca düşey hareketlerin görüldüğü anlamına geliyor.Fayın aktif olduğu, özellikle 19 Mayıs 2011 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle bir kez daha ortaya çıkmıştı. Bu depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce bina hasar görmüştü. Söz konusu olay, bölgedeki yapıların depreme ne kadar hazır olduğuna dair soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.Jeoloji uzmanlarına göre Simav Fayı, yüzeyde görülebilen fay hatlarından biri. Bölgedeki genç volkanik kayaçlar ve kırılgan zemin yapısı, olası bir depremin etkisini artırabilir.Deprem üretme potansiyelini koruyan Simav Fayı, sismik hareketliliğin izlenmeye devam ettiği önemli bölgeler arasında yer alıyor.