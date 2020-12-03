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Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kütahya Altıntaş'ta deprem

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Son dakika... Kütahya Altıntaş'ta deprem
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy olarak belirlenen deprem gece saat 00.25'de meydana geldi.

Yerin 6.5 kilometre derinliğindeki deprem, ilçe merkezi ve çevre köylerden de hissedilirken, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Sarsıntıda can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

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