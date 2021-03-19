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Eşber OKAYER / KUŞADASI,(Aydın),(DHA) -
Haber Giriş: 19.03.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı!

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Son dakika... Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir döviz bürosunda çalışan ve 'İşe gidiyorum' dedikten sonra kendisinden haber alınamayan Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerinde Berk Ergier kaybolduğu salı günü 16.30 sıralarında kayalıklarda bir süre oturup karşıdaki ormanlık araziyi seyrederken görülüyor. Kaybolan Ergier için ailesi seferber olmuş, Müge Anlı da bulunması için devreye girmişti. İşte yaşanan son dakika gelişmesi...

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gideceğini söyleyerek evinden yaya olarak ayrıldı. Ergier'in, iş yerine gitmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Ergier'den 24 saat haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kuşadasında kaybolan Berk Ergier için harekete geçildi Özel ekip telefon sinyalini takibe aldı
Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier için harekete geçildi! Özel ekip telefon sinyalini takibe aldı

Polis ekipleri, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak Kirazlı Mahallesi'nden geldiği belirlendi. Bunun üzerine, Kirazlı'nın ormanlık kesimlerinde AKUT ve AFAD'ın da verdiği destekle arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü. Drone ile desteklenen kurtarma çalışmasına, havanın kararması nedeniyle dün gece ara verildi. Ekipler bugün aynı bölgede arama çalışmalarına devam edecek.

Son dakika... Kuşadasında kaybolan Berk Ergierin son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, Berk Ergier'e (36) ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerinde Ergier, kaybolduğu salı günü saat 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturup karşıdaki ormanlık araziyi seyrederken görülüyor. Oldukça dalgın olduğu gözlenen Ergier, daha sonra tırmanarak yukarıya çıkıyor.

Kuşadasında kaybolan Berk Ergier için seferberlik Müge Anlı da devreye girdi
Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier için seferberlik! Müge Anlı da devreye girdi

Son dakika... Kuşadasında kaybolan Berk Ergierin son görüntüleri ortaya çıktı

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