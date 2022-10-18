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Son dakika... Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi

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#Deprem#İzmir#Aydın
Son dakika... Kuşadası Körfezinde korkutan deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 13:15

AFAD'ın verilerine göre saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi. Kuşadası Körfezi'nde saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde, 13:27'de ise 4.1, 13:29'da ise 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.

Kuşadası Körfezi'nde saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika... Kuşadası Körfezinde korkutan deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi

EGE'DE 4. DEPREM: BU KEZ 4.1'LE SALLANDI

Kuşadası Körfezi'nde saat 13:27'de 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. 4.1'lik sarsıntıdan 2 dakika sonra ise 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede 30 dakika içinde peş peşe 4 deprem meydana gelmiş oldu.

 

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#Deprem#İzmir#Aydın

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