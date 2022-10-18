Son dakika... Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi

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Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.
Kuşadası Körfezi'nde saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
EGE'DE 4. DEPREM: BU KEZ 4.1'LE SALLANDI
Kuşadası Körfezi'nde saat 13:27'de 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. 4.1'lik sarsıntıdan 2 dakika sonra ise 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede 30 dakika içinde peş peşe 4 deprem meydana gelmiş oldu.