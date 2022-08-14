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Son dakika: Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Kuşadası#İzmir
Son dakika: Kuşadası Körfezinde 5.0 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 06:35

Kuşadası Körfezi'nde bu sabah 06:18'de 3.8 ve 06:24'te 5.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Aydın ve birçok ilden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık 'Etkilerini araştırıyoruz geçmiş olsun' açıklamasını yaptı.

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. 

Korkutan deprem birçok şehirden hissedildi. Vatandaşları uykularından uyandıran deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Şu ana kadar sağlık ve güvenlik ekiplerine herhangi bir olumsuzluk yansımadı.

Depremi hisseden bazı sosyal medya kullanıcıları şu mesajları paylaştı:

Ata Benli: İzmir’de acayip deprem oldu uykumdan uyandım. Geçmiş olsun

Gökhan Biçici: İzmir’de sarsıntıyla uyandık

Filiz Zeynep Sayar: Çok feci bir depremle uyandık. Şokumuzu atmaya çalışırken daha büyüğüyle şok olduk... 2 sene önceki travmamızı yeni atmışken.

Mete Alpaslan Katırcıoğlu: Kuşadası tarafında iyi sallandık umarım ciddi bir şey yoktur.

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Yavuz Ercan Gül: Az önce Kuşadası merkezli 5 şiddetinde sallandık. Allah beterinden korusun. Uykudan uyandırdı.

Son dakika: Kuşadası Körfezinde 5.0 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Kuşadası#İzmir

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