Son dakika: Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Korkutan deprem birçok şehirden hissedildi. Vatandaşları uykularından uyandıran deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Şu ana kadar sağlık ve güvenlik ekiplerine herhangi bir olumsuzluk yansımadı.

Depremi hisseden bazı sosyal medya kullanıcıları şu mesajları paylaştı:

Ata Benli: İzmir’de acayip deprem oldu uykumdan uyandım. Geçmiş olsun



Gökhan Biçici: İzmir’de sarsıntıyla uyandık

Filiz Zeynep Sayar: Çok feci bir depremle uyandık. Şokumuzu atmaya çalışırken daha büyüğüyle şok olduk... 2 sene önceki travmamızı yeni atmışken.

Mete Alpaslan Katırcıoğlu: Kuşadası tarafında iyi sallandık umarım ciddi bir şey yoktur.

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Yavuz Ercan Gül: Az önce Kuşadası merkezli 5 şiddetinde sallandık. Allah beterinden korusun. Uykudan uyandırdı.



