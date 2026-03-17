Son dakika... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, görevden uzaklaştırıldı

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 21:51

Son dakika haberleri... "Rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer GÜNEL, Hakkında “Rüşvet Almak” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

