Son dakika... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, görevden uzaklaştırıldı

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer GÜNEL, Hakkında “Rüşvet Almak” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.