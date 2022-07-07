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Son dakika... Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş genelgesi

#Kurban Bayramı #Cezaevi#Açık Görüş
Son dakika... Kurban Bayramında cezaevlerinde açık görüş genelgesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak. 

 

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#Kurban Bayramı#Cezaevi#Açık Görüş

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