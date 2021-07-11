Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kabine toplantısı ile ilgili flaş gelişme yaşandı

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:



Kurban Bayramı kaç gün olacak sorusu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında belli olacak. 15:30’da yapılacak kabine toplantısında 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü hem de ertesinde gerçekleşecek olan Kurban Bayramı olacak. Tatilin ne kadar olacağı bu toplantıda netleşecek.



BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?



Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’da yaptığı açıklamada tatilin 9 ya da 10 gün olacağına işaret etmişti. 15 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor, hemen ertesi pazartesi günü de bayramın arifesi oluyor. Aradaki bir günün birleştirilerek tatilin 11 güne çıkması netleşecek. Bayramda kısıtlama olup olmayacağı da ele alınacak. Salgında son durum değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Koca’nın da sunum yapması bekleniyor. FETÖ ile mücadelede son durum da değerlendirilecek.

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