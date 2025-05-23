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Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Memur#Tatil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 14:14

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışanlar için Kurban Bayramı'ndaki tatil ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, 'Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.' dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.

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#Kurban Bayramı#Memur#Tatil

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