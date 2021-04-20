Son dakika... Kumkapı'da Emniyet'in deposunda büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Öte yandan ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, depoda patlama ihtimaline karşı çevrede de geniş çaplı önlem aldı.

"ZAMAN ZAMAN PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR"

CNN Türk muhabiri Tugay Saday yangına ilişkin son bilgileri aktardı. Saday, "Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün de deposu var. Ele geçirilen sahte alkoller, operasyonlarda ele geçirilenler de Kumkapı'daki depoda tutuluyordu. Zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor" dedi.

NTV muhabiri yangına ilişkin "İstanbul Emniyeti operasyonlarda ele geçirdiği ürünleri tuttuğu nokta burası.. Sahte içki yapımında kullanılan metil alkollerin, sahte parfümlerin, kaçak sigaraların muhafaza edildiği bir noktaydı. İtfaiye ekipleri inceleme yaptıktan sonra yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılacak. Depo tamamen kullanılamaz hale gelirken ilk bilgi can kaybı ve yaralının olmadığı yönünde" bilgilerini aktardı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara