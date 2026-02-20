Son dakika... Kulüp yöneticilerine operasyon: 32 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

Şüphelilerin bahis hesabı bulunduğu ve özellikle yöneticisi oldukları takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddiasıyla yürütülen soruşturmada kapsamında, profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırmalar sonucunda operasyon talimatı verildi.

YÖNETİCİLER BAHİS OYNADI İDDİASI

Savcılık, bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam ediyor.