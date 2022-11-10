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Son dakika... Kuduz nedeniyle hayatını kaybetmişti: 10 yaşındaki Mustafa toprağa verildi

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#Kuduz#Mustafa Erçetin#Cenaze
Son dakika... Kuduz nedeniyle hayatını kaybetmişti: 10 yaşındaki Mustafa toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 14:18

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz olduğu anlaşılıp, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden Mustafa Erçetin'in (10) cenazesi toprağa verildi. Erçetin'in annesi Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi. Namaz sonrası Mustafa Erçetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin ile Polat Ergün (10), 1 ay önce başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Erçetin'e kuduz tanısı konurken, Ergün'de olumsuz bir duruma rastlanmadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erçetin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mustafa Erçetin'in cenazesi, bugün Bitlis'e getirildi. Göldüzü köyünde Erçetin için cenaze namazı kılındı. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir'in de katıldığı cenazede, anne Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi.

Namaz sonrası Mustafa Erçetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Son dakika... Kuduz nedeniyle hayatını kaybetmişti: 10 yaşındaki Mustafa toprağa verildi

Hacette Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti.”

Öte yandan açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz’in konuyla ilgili "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dediği belirtildi.

Son dakika... Kuduz nedeniyle hayatını kaybetmişti: 10 yaşındaki Mustafa toprağa verildi

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#Kuduz#Mustafa Erçetin#Cenaze

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