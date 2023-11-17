Son dakika... Küçükçekmece'de bir binada doğal gaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul'da Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak’ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bir binanın bodrum katında doğal gaz patlaması olduğu bilgisini aldım. Ev içerisinden olduğu öğrendim, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Çevre binalarda herhangi bir hasarın olmadığı bilgisi geldi. Bir ölümün olduğu haberini aldık, üzgünüz. Şu anda bir yangın durumu yok" ifadelerini kullandı.