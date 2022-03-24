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Son dakika... Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

#İstanbul#Küçükçekmece Adliyesi#Kavga

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye önünde çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışma olayına ilk tespitlere göre 24 kişinin karıştığını ve 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “8 Kasım 2021 tarihinde Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen silahla kasten yaralama olayına ilişkin Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesinde yürütülen kovuşturmada yapılan duruşma sonrası Küçükçekmece Adliyesinin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 4 kişinin vefat ettiği, 2 kişinin ise yaralandığı, olaya toplamda ilk tespitlere göre 24 kişinin karıştığı, 18 kişinin gözaltına alındığı, olayda kullanılan iki silah ve bir pompalı tüfeğin ele geçirildiği anlaşılmış olup olayın öğrenilmesi üzerine ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir” denildi.

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#İstanbul#Küçükçekmece Adliyesi#Kavga

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