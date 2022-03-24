Son dakika... Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

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Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar için de olay yerine ambulanslar sevk edildi. 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın Olay yerinden ilk fotoğraflar... Haberin Tüm Görselleri

Özel harekat polisi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.