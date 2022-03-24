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Son dakika... Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

#İstanbul#Küçükçekmece Adliyesi#Kavga

İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Kanlı kavga ile ilgili 13 kişi de gözaltına alındı.

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Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar için de olay yerine ambulanslar sevk edildi. 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Olay yerinden ilk fotoğraflar...Olay yerinden ilk fotoğraflar...Haberin Tüm Görselleri

Özel harekat polisi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

 

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#İstanbul#Küçükçekmece Adliyesi#Kavga

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