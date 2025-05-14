Son dakika... Kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Şara ve Prens Selman görüştü

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ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim arasındaki görüşme, Suriye ve ABD arasında son 25 yılın ilk üst düzey buluşması olarak kayıtlara geçti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bir araya geldiği toplantıya çevrim içi katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE SURİYE'YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.

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'YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TARİHİ ÖNEMDE'

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.

Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

HANDE FIRAT GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AKTARDI

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat görüşme ile ilgili olarak, 'Türkiye ABD-Suriye görüşmeleri için bir süredir temaslar yürütüyordu. Suudi Arabistan’daki ticari ve ekonomik gündemli ziyarette Suudi Arabistan son dakikada zirveyi organize etti. Erdoğan’ın da davet edildiği zirveye, Cumhurbaşkanı video konferansla katıldı. Sırada ABD ve Suriye Dışişleri Bakanlarının Türkiye’de yapacakları görüşme var.' açıklamasında bulundu.

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Hande Fırat, CNN TÜRK'te ise görüşmeden şu detayları aktardı:

Zirvenin ev sahibi ne kadar Suudi Arabistan gözükse de arkasında Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye bir süredir Suriye’nin görüşmeleri için ciddi temaslar yürütüyor. İlk görüşmenin aslında Suriye Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı arasında Türkiye arasında yapması bekleniyordu. Ancak Suudi Arabistan böyle bir zirveyi son dakikada yaptı diyelim. Türkiye’ye de davette bulundu.

Son dakikada gerçekleşen davet nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya video konferans ile katıldı. 10:07’de başlayan görüşme 10:40’a kadar devam etti. 4’lü görüşme bir ön görüşmenin ötesine geçmiş durumda. Yaptırımların kaldırılması çok önemli. Yatırımları kolaylaştıracak. Detaylı görüşme Türkiye’de olacak. Yaptırımların kaldırılması, DEAŞ’la mücadelenin detayları olacak.

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CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan o önemli toplantıya çevrimiçi yöntemle katıldı. Donald Trump Suudi Arabistan'da. Orada Suriye'ye dönük yaptırımların kaldırılacağını ifade etti. Trump, Şara ve Selman'ın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrimiçi yöntemle katılarak bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hemen her konuşmasında Suriye'ye dönük yaptırımların kaldırılmasının altını çiziyordu ve bu yönde Türkiye tarafından da diplomatik adımlar atılıyordu. Tüm bu çağrıların ve yapılan diplomasinin karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Bölge liderlerinin bir araya geldiği bu toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı." ifadelerini kullandı.

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SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

ABD başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada da Suriye'ye yönelik Esad döneminde uygulamaya konan yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüklerini de hatırlatıp "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.