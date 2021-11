Son dakika: Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a sert tepki: Neresinden tutsanız alçaklık

Haberin Devamı

Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren toplantı sona erdi.

3 saat 40 dakika süren toplantının ilk gündem maddesi dış politika oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve burada konuşulan F-16 ve F-35 konuları masaya yatırıldı.



İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

TÜRKKAN'A SERT TEPKİ: NERESİNDEN TUTSANIZ ALÇAKLIK



* Bingöl'de şehit yakınına yapılan edepsizliğini de aynı alçak zihniyetin tezahürü olarak nitelendiriyorum. Neresinden tutsanız terbiyesizlik, saygısızlık, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından parçalanan şehit yakınını onun namusuna, bacısına en ağır küfürleri yaparak bastırmaya çalışması insanlığa sığmaz.



* Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmasının ötesinde, milletvekili sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika durmaya hakkı yoktur. Partisinin grup başkanvekilliğinden ayrılması, bu iş için bir çıkış yolu değildir. Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması lazım. Kaldı ki başında bayan bir kadın genel başkanın olduğu bu partide bir şehidin bacısına küfredilmesi karşısında buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Duruş bu olması gerekir. Ne yazık ki başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz. Geçmişi benzer çok edepsizliklerle dolu bu siyasetçi müsvettesi sadece bir kamu bankası olan Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz borcu temizleyememiş olan bu kişi aynı zaman Kocaeli'de devlete ait arazileri işgal etmiş ve orada ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.







KILIÇDAROĞLU'NA KADIN HAKLARI TEPKİSİ



* Kadın STK'lara sesleniyorum. Ey kadın STK'lar siz ne iş yapıyorsunuz. İlla sizin örgüte ait bir kadına küfredilirse hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız. Bir şehidimizin bir yakınına küfür edildiğinde niye sokağa düşmüyorsunuz. Anamuhalefet başkanı daha 2 gün önce yaptığı açıklamada kadın haklarından bahsediyordu. Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz. Hani sen kadın haklarını savunuyordun. Bunların hiçbiri de şehit yakınına hakaret eden bu rezil şahsa karşı harekete geçmeyerek amaçlarını bir kez daha göstermişlerdir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu çirkin ve alçak zihniyetin şerrinden muaf eylesin istiyoruz. Bu şahsın milletvekilliği sonlandırılması dahil, bu işin peşini bırakmayacağız ve tüm hukuki haklarımızı da kullanacağız.



* Aziz milletim bugün Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtardığı zaferin 1. yıl dönümüdür. Bu zafer için Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Mayınlı arazilerin temizlenerek yeniden tarıma ve ekonomiye kazandırılması konusunda Azerbaycanlı kardeşlerimize destek veriyoruz. Yapılan anlaşmadan haklarını almaları konusunda her platformda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu yeni dönem Ermenistan'ı da yıllarda içinde hapsettiği cendereden fırsatlar sunmaktadır. Dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan en mümkün bölgesi olan Kafkasya'nın burada yaşayan herkesin huzuru için kullanmasını istiyoruz.

SALGINLA MÜCADELE

* Kabine toplantımızda sağlıktan dış ilerine, sağlığa kadar birçok konuyu enine boyuna görüştük. Salgın, yeni dalgalar ve yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor.

* Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin başta sağlık olmak üzere temel altyapılarını giderek zorlamaktadır. Türkiye olarak en büyük avantajımız sağlıktan üretime tüm kritik alanda son 19 yılda kapsayıcı ve güçlü bir altyapıyı kurmamızdı

* Ülkeler maske savaşı verirken biz ihtiyaçlarımızı rahatça karşılayabildik. Dünyadaki pek çok yerlerde devletlerle vatandaşlarla güven problemi yaşanırken biz hedeflerimize yürümeye devam ettik. Sonuçta ortaya çıkan tablo ülke ve millet olarak sahip olduğumuz potansiyeli siyasi ve ekonomik alanda her şeyi harekete getirebilecek bir duruma işaret veriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize izin vermedik. Vaka, vefat yoğun bakım sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir.

* Özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerde elbette aksamalar gecikmeler görünebilmektedir. En kısa sürede bunlarında önüne geçeceğiz.

OKULLAR KAPANACAK MI?

* Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.

Sağlık bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı... Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik... Halan hazırlıkları süren 164 mesleki eğitim merkezini de ocak ayında açıyoruz.

* Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızla ülkemizi büyütecek her adımı desteklemeye devam ediyoruz. %8 artış yükselen elektirik talebini aldığımız önlemlerle herhangi bir sıkıntıya sokmadan karşıladık.

* Doğalgaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden geçtiğimiz ay itibariyle bin 100 dolar seviyesine kadar çıktı. Buna karşılık biz ülkemizdeki vatandaşlarımızı konutlarda tükettikleri doğalgazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatına baktığımızda hane halkına verdiğimiz doğalgazdan %70 hibe yaptığımızı söyleyebiliriz.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI KALKIYOR

* Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen elektriği maliyetin yarısı düzeyde vatandaşlarımıza vererek 17 milyarlık bir sübvansiyon yaptık.

* Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Elektrikte önümüzdeki yıl TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık.

* Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin birliğidir, kardeşliğidir azmi ve kararlılığıdır. Tabii bu gerçeği sadece biz görmüyoruz. Muarızlarımız da farkındalar. Son dönemde yalana, tehdide söz ve davranışların içerde ve dışarda giderek artış göstermesinin sebebi işte bu fotoğraftır.

* Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirebilecekleri, vaktini ve enerjisini çalabileceklerini biri sananlar ile kendi ihtirasları uğruna onların değirmenine su taşıyanların kursakların bırakmak bizim boynumuzun borcudur.



* Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle 19 yılda bu seviyesine nasıl biz getirdiysek inşallah 2023 hedeflerine ulaştırmaya, gençlerine 2053 vizyonunu emanet etmeyi rabbim bize inşallah gösterecektir.

* Geçtiğimiz hafta TSK'nın Suriye ve Irak'taki terör yuvalarına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresindeki yaşanan tartışmalar bu endişelerimizi artırmıştır. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu siyasi üstü söz konusudur.* Halbuki bu tezkereye karşı çıkmak, TSK'nın kahramanca mücadele etmesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütlerine can simidi atmak demektir. Daha önemlisi bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.* Türkiye'nin en eski hali hazırda örgüt kuklası yapı tarafından yönlendirildiğini görmekten Türk siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Kimi belediyelerdeki bazı birimlerin bu parti yönetimine verildiğini zaten millet veriyor. Meclis'e Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini, Yozgat'a gidince Kandil'i yakıp yıkmaktan söz etmesi de omurgasızlık örneğidir. Meclis'te tezkereye hayır demekle kalmayıp büyükelçilere tepki göstermekte destek olmayan bu zihniyete milletimizin bu ülkenin kaderini asla temsil etmez.* Milletimiz değerlerimize hakaret etmekten başka vasıfları olmayan, her kritik durumda ülkesinin hasımlarının yanında saf tutanların gerçek yüzünü gayet iyi biliyor. Türkiye geçmişte tek parti faşizmini yendiyse, inşallah bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu topraklarına kaldıracaktır.* Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü ülkemize yeni eserler kazandırarak kutladık. Önce Başkent millet bahçesini milletimize kazandırdık. Cumhur ittifakı olarak sayın Devlet Bahçeli Bey'le birlikte bu açılışı yaptık ve tüm Ankaralıların hizmetine sunduk. 29 Ekim'de ise yeni AKM 'nin açılışını yine Devlet Bey'le çok sayıda katılımla gerçekleştirdik. Kültürel faaliyetlere verilen destekleri artırdık. Ülkenin 4 bir yanında Kültür Sanat merkezleri açıktık.* Cumhuriyetimizde ilk kez bir müzik üniversitesini Ankara'da kurduk. Biz çağdaşlık adına geleneği yok sayılmasını da, gelenek adına çağın gerçeklerini yok sayılmasını da reddettik. Anadolu irfanının tertemiz nefesini insanımıza ve dünyaya yeniden hissedecek, kültür sanat insanlarımıza ihtiyacımız var. Bize yeni ufuklar açan, yeni duygular yaşatan kültür ve sanat insanlarının arayışı içindeyiz.* Bizler bu büyük hazinenin kapısında tembel tembel oturan insanlar değiliz, olmayız. Olamayız. Geçtiğimiz 19 yılda Kültür sanat alanının attığımız her adımı bu hissiyatla hayata geçirdik. Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini takdim edeceğimiz isimleri de açıklamak istiyorum. Bilim Kültür alanında Teoman Duralı, Müzik alanında İdil Biret, Görsel sanatlar alanında Alev Ebuziya, Sinema Alanında Cüneyt Arkın, Edebiyat alanında Gürbüz Azak, Karigrafi alanında Ethem Çalışkan, Saaflık alanında İbrahim Manav ve Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir.