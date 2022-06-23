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Son dakika: Kritik kanun teklifi Komisyon'dan geçti

#TBMM#2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu#Komisyon
Son dakika: Kritik kanun teklifi Komisyondan geçti

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ek bütçe görüşmeleri düzenlendi. Bütçe Kanun teklifine göre, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin TL, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin TL, toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin TL ödenek eklendiği kaydedilerek, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan ‘Personel Giderleri’ ve ‘Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri’ tertiplerine başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, ‘Cumhurbaşkanı Ödeneği’ ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklendiği belirtildi.

Genel bütçe geliri ise toplam bir trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin TL arttırıldığı belirtildi.

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#TBMM#2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu#Komisyon

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