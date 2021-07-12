Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AŞI DAVETİ



Kurban Bayramı öncesinde hem gündemimizdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek üzere yaptığımız Kabine Toplantısını az önce tamamladık. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Vatandaşlarımız kendilerini ve sevdikleri için Kurban Bayramı öncesinde aşılamaya davet ediyorum. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmaz zorundayız. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde bu kurallara riayet etmek çok önemlidir.



'İHRACATTA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ'

Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Normal düzene uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor. Üretim ve ihracat tarafında bir sıkıntımız yoktu. İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıracağız. Pek çok şehrimizde organize sanayi bölgeleri yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Artık meslek liselerini sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimi ile işbaşı eğitimini birleştiriyoruz. Bakanlıklarımız kendi alanlarında gençlerimizin bu potansiyellerini hayata geçirmeye yönelik pek çok program uyguluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Kabine toplantımızın ardından yaptığımız konuşmada, ekonomimizle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi sizinle paylaşmıştım. Sıkıntılarımız sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar, bu sıkıntıların katbekat üstündedir. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Diğer alanlarla birlikte ekonomide emin adımlarla ilerliyoruz.



'GÜÇLÜ TÜRKİYE OLACAĞIZ'



Vatandaşlarımızın çektiğimi sıkıntıları telafi etmek için pek çok adımları hayata geçirmiştik. Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son 2 asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı önümüzdeki bu imkanları değerlendirme konusunda avantaj sağlıyor. Bugüne kadar pek çok önemli siyasi, sosyal ekonomik son olarak sağlık krizinin üzerinden nasıl başarıyla geldiysek, inşallah ülkemizi de aynı başarıyla hedefine ulaştıracağız. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak, projelerimizi hayata geçirdiğimizde Güçlü Türkiye olacağız.

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