Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen mesajı: Kampanyanın ağaç hassasiyetiyle izahı mümkün değil

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Kocaeli Derince Limanı mevkiinde meydana gelen patlama nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz için eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyoruz.

Milletimize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, 'Zaman bizden yanadır' diyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir. Hükümet olarak bu kutlu yürüyüşe liderlik edecek hazırlığa sahibiz. Devlet olarak bu hedefi gerçekleştirecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun farkındayız. Ne zaman atağa kalksak, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Gezi olaylarında 15 Temmuz hainliğine kadar birçok olayı akimete uğrattık. Milletimiz adım adım Türkiye Yüzyılı'na ilerlemiştir. Artık kimse bu oyunlara gelmiyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha devrede Haberi Görüntüle

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AKBELEN MESAJI



Bunun son örneklerinden biri Kemerköy Termik Santrali ile ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlıyordu. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla verimliliği arttı. Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlası farklı yere dikileceği ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştır. Tek gayesi ülkenin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Buradan ana muhalefet liderinin başına sesleniyorum. Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bunun rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık.

Gözden Kaçmasın Mustafa Sarıgül, İBB Başkanlığı hakkındaki iddialara ilk kez yanıt verdi Haberi Görüntüle

MUHALEFETE SEÇİM TEPKİSİ



Özellikle buradan bir kez daha sesleniyorum. Başarmamadanız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek, fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Hiçbir program ortaya koymadan sadece insanlarımızın dertlerini istismar ederek, rüyalara dalanlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet sandıkta tescil eden iradeyi kabul etmiyor. Her gün yeni bir aday çıkıyor. Vergi uzmanı oldukları için matematiği çok iyi olduğu için 39 tane vekili o yavrucaklara verdikleri için eyvah yalnız kaldık diyorlar. Türkiye'nin en büyük talihsizliği, iş bilmez muhalefete sahip olmasıdır.



"EKONOMİK ZORLUKLARI GÖZ ARDI ETMİYORUZ"



Biz bugünkü sorunlara çözecek yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek projeler için koşuştururken, kendi siyasi hırslarını düşünenler unutulmayacaktır. Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz. Dillendiren serzenişleri çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan olmadık. Bizim görevimiz insanımızın eleştirdiği hususları en aza indirip onun övgüsüne mazhar olacak eser ve hizmetleri çoğaltmaktır. Son 21 yılda bu hassasiyetimizden asla taviz vermedik. Yatırıma ve istihdama öncelik vererek, Türkiye'yi güçlendirdik. Milli gelirini 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiğimiz bir Türkiye var. Tüm bunları 66 milyondan 86 milyon çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik. Karşılaştığımız nice badireleri saymıyorum bile. Yeni gelen 20 milyon nüfusla birlikte eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye tüm alanlarda refahlarını yükseltecek bir alt yapı kurduk. Terörden asayişe her alanda güvenliği tesis ettik. Adaleti Türk milleti adına çalışan bir kurum haline getirdik. 11 milyon konut inşa ederek hem vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık hem de depreme hazırlık yaptık. Ülke genelinde 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da yapacağız. Yerinde dönüşüm projesine 160 bini aşkın kişi başvurdu. 15 Ağustos'a kadar çadırda kalan tüm afetzedelerimizi konteynıra taşımış olacağız.



ERDOĞAN: ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA YİNE BİZ İNDİRECEĞİZ



Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Biz Türkiye'nin sadece güncel çok eskilerden gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bunu yüzde 6'lara kadar düşüren de biz olduk. Yükselen enflasyonu tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. Bu süreçte asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Biri istihdam biri de büyümedir. Türkiye Yüzyılını da bu anlayış üzerinden inşa ediyoruz. Ülkesinin kalkınması için emek veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. Hem içerde yaşadıklarımız hem de bölgesel krizlerin birtakım sorunların yol açtığı sıkıntılar gelip geçicidir. Türkiye'nin potansiyeli geçmişle mukayese edemeyecek kadar büyüktür. Bu kritik dönemde hep birlikte yapmamız gereken şey milletin ortak geleceğini, çocuklarımızın geleceğini küçük menfaatlerimizin önüne koymaktır. Deprem bölgesi için 104 milyar dolara mı ihtiyaç var? Bu dediğimiz şekilde hareket edersek o parayı yeniden milli ekonomimize kazandırırız. Kurumlarımızın çalışmalarında sistemin işleyişinde hala eksikler mi var? İki elin parmakları gibi kenetlenirsek hepsini tamamladığımızı görürüz.



"BİZ HER SÖZÜMÜZÜ MİLLETİMİZE SÖYLÜYORUZ"



Bizim ülkemize kazandıracak çok eserimiz var. Bunu bir hamaset olarak değil tüm kalbimizle inandığımız bir hakikat olarak ifade ediyoruz. Bunların kulakları batılı efendilerin fısıltıları dışında her söze, gözleri ikbal hırsıyla kapalıdır. Bu nedenle biz her sözümüzü milletimize söylüyoruz. Vatandaşlarıma gösterdiği fedakarlığı için şahsım adıma teşekkür ediyorum. Bunları demagoji olsun diye söylemiyoruz. Siyaseti Ankara'da koltuk kavgası vermek olarak görenler anlamasa da Türkiye destan yazmaktadır. İştirak ettiğimiz etkinliklerde bunu bir kez daha görme fırsatı bulduk. Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki günlerde yapacağız.



Cumhurbaşkanı Erdoğan FINDIK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Yardımcımız hükümetimiz için orta vadeli program için bilgi sundu. Orta vadeli programımızı hazırlıyoruz. Eylül ayında kamuoyunda paylaşacağımız orta vadeli programımızın 85 milyon vatandaşımıza rehberlik edeceğine inanıyoruz. 16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi. Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite fındık için fiyat 84 lira, levant kalite fındık için 82.5 lira olarak belirlendi. Alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerimize ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır.