Son dakika... Kritik kabine toplantısı başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda banka promosyonları dışında Erdoğan’ın 13 Eylül’de detaylarını duyuracağı sosyal konut projesi, icra desteği ve dış politikalar ele alınacak.

MİLYONLARCA MEMUR BEKLİYOR

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve memurlara ödenecek Promosyon konusu da kabinede değerlendirilecek.

12 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu da konuşulacak.

Erdoğan’ın bu hafta başlayacak üç günlük Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turunun yanı sıra Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve BM Genel Kurulu toplantıları da ele alınacak. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.