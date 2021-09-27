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Son dakika Kritik Kabine Toplantısı başladı

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Koronavirüs
Son dakika Kritik Kabine Toplantısı başladı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Fahiş fiyat artışıyla mücadeleden, koronavirüs vaka artışına kadar pek çok önemli başlık birazdan Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında toplantı gündeminin detaylarını aktardı:

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, 5 market zinciriyle ilgili inceleme başlatılmıştı. O inceleme sonuçları bugün ele alınacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da bugün bu kapsamda kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Bir önemli konu da koronavirüsle mücadele. Son günlerde artan vaka sayıları da toplantıda gündemde olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu kapsamda vaka sayıları, salgının gidişatı, salgının son durumuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunacak. Hem kışın gelmesi hem de soğuk havaların artması da 'Yeni tedbirler alınacak mı?' sorusunu gündeme getiriyor. 

Koronavirüsle mücadele sürerken yüz yüze eğitim faaliyetleri de başladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı'nın da yüz yüze eğitim konusunda bilgilendirme yapması bekleniyor.

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1 Ekim'de yeni yasama yılı başlıyor. Çalışma takvimi nasıl oluşturulacak? Bugün Kabine Toplantısı'nda gündeme getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılıyla ilgili çalışmalarını yapacak.  

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Koronavirüs