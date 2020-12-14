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Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kritik kabine toplantısı başladı

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Son dakika: Kritik kabine toplantısı başladı
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı.

Toplantının ana gündem maddesini mart ayından bu yana olduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek.

Bugünkü toplantıda ayrıca kira düzenlemesiyle ilgili detayların da paylaşılması bekleniyor.

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