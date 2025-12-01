×
Gündem Haberleri

Son dakika... Kritik Kabine sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 19:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye ve ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

2025'in geride bıraktığımız 11 ayını şöyle bir gözden geçirdiğimizde, liyakatli çalışan kadrolarla ülkemizin karşılaştığı badirelerle mücadele ediyoruz. Son 23 yılda ülkemizi her alanda kazandırdığımız altyapıları bugün daha iyi anlıyoruz. Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi birçok projemizin değeri ortaya koyuyor. 51 milyar dolarlık bütçe ile aldığımız projeleri inşa etmeye kalksak bugün 90 milyar dolar olur. Bu tutar sadece yapım maliyetidir. Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz.

