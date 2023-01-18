Son dakika: Kripto para dolandırıcıları iş başında! Bu yönteme dikkat...

Haberin Devamı

Türkiye'de Aylin Turel, Kanada'da Denis Jonk, Abd'de Abigail Lois diye geçiyor. Haber görünümlü bir metinde bu ismin kısa zamanda çok para kazandığı iddia ediliyor. Dolandırıcılar, bunun için de genç bir kadının lüks ortamlarda çekilmiş fotoğraflarını kullanıyor. Her ülkede ismi değişen bu genç kızın belli bir süre içerisinde milyonlarca dolar kazandığı anlatılıyor.

"BÖYLE BİR KAZANÇ YÖNTEMİ İMKANSIZ"

Bilişim uzmanı Emre Özcan," Yazılan hikayede 17 gün içersinde 19 bin dolara kadar kazanabileceğiniz söyleniyor. Böyle bir kazanç yöntemi hiçbir yerde yok. İmkansız. Bu gösterişli hayat üzerinden bize bir kripto para dolandırıcılığı dayatması var." dedi.

Haberin Devamı

Dolandırıcıların insanları nasıl kandırdığını anlatan Özcan, "Sizden küçük bir garanti ister büyük miktar vereceğini söyleyerek garanti ister sonra bakarsız ki o para elinden gitmiş olur. Ülkede işlem gören borsalar üzerinde bir araştırma yapılması gerekiyor. Bu sistemin güvenlik adımlarının geçerli olup olmadığını kontrol edilmesi lazım. Garanti paranızı sistemden alıp almamanız çok önemli." ifadelerini kullandı.