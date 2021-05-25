Son dakika: Kripto FETÖ'cülerin tespitinde yeni yöntem

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki yapılanmasının tamamen temizlenmesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.



2017’den beri devam eden soruşturmaya yeni bir bakış açısı getirildi. Bugüne kadar ankesörlü hatlardan aranan isimler tespit edilmişti, şimdi de o hatlardan arama yapan örgütün sivil yöneticilerinin kontörlü arama kartlarına ulaşıldı. O aramalarda daha önce tespit edilen numaralar ayıklandığında ilk defa bazı telefon numaraları ile karşılaşıldı. Bu numaraların sahiplerine ulaşıldı ve yeni bir soruşturma başlatıldı. 16 kişiye yönelik bir operasyon talimatı verildi, 9 ilde gerçekleşti bu operasyon 12 kişi ise yakalandı. FETÖ’nün hücre yapılanmasından kalan kalıntılara yönelik çalışma devam ediyor.



TELEFON KARTININ HAFIZASI ÇIKARILDI



TRT HABER'den alınan bilgilere göre, son operasyonda kripto FETÖ’cüler telefon kartının hafızasından bulunup çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2017 yılında ankesör soruşturması başlattı, amaç TSK içerisindeki FETÖ’cülerin tespit edilmesiydi. Ankesör ve kontörlü büfe hatlarından aranan kişiler tespit edildi. MİT’in de desteğiyle yeni bir operasyon başlatıldı. FETÖ’cülerin kullandığı ankesörlü telefon kartlarının hafızaları incelendi. Aynı kartlardan arana ancak fark edilmeyen isimler tespit edildi.



İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ’NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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