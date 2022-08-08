Son dakika... KPSS'de yeni takvim belli oldu! İlk sınav 18 Eylül 2022'de yapılacak

Haberin Devamı

Yeni KPSS sınav takvimiyle ilgili ÖSYM şu açıklamayı yaptı:



"2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.



2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."



KPSS İPTAL EDİLMİŞTİ

Haberin Devamı

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ardından iptal edilmişti.

EK ÜCRET ALINMAYACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceğini açıklamıştı.







