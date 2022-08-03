Son dakika: KPSS'de sızıntı soruşturması... Polis Yediiklim Yayınevi'ne yönelik operasyon başlattı

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KPSS'deki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürülmüştü. Bu iddia üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi, gece yarısı da ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı.

DDK, suç duyurusunda bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma haberinin hemen ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yediiklim Yayınevi'nin iki şubesine operasyon düzenledi.

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