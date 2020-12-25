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Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için Bakan Selçuk'tan tarih detayı

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Son dakika: KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için Bakan Selçuk'tan tarih detayı
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KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen KPSS 2020/2 tercih kılavuzu, önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

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