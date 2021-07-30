Son dakika... Kahreden haberler gelmeye devam ediyor... İşte Muğla, Antalya, Adana ve Kahramanmaraş'taki yangınlarda son durum

SAAT: 13:25 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.



İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallelerinde dün saat 23.30 sıralarında 3 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, arazöz, itfaiye araçları ve bir helikopterle müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle şu ana kadar 300 hektar çam ormanı zarar gördü.





SAAT: 13:15 - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dün akşam saatlerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Gece boyunca süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.





SAAT: 13:10 - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Karacauşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.





SAAT: 12:00 - Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, Beyobası Sazak Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Bölgede 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor.

Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 HEKTARLIK ALAN YANDI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gece çıkan orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektar alan zarar gördü.

İlçede kırsal Rıfatiye Mahallesi'nin Canbaz mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınla ilgili olarak ''Kahramanmaraş yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor'' dedi. (İskender ZENGİN/ KAHRAMANMARAŞ - DHA)





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