MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Köyceğiz yangınında 12'nci gün... Havadan müdahale sürüyor
GeriGündem Son dakika... Köyceğiz yangınında 12'nci gün... Havadan müdahale sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tolga TAHÇI/KÖYCEĞİZ (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 09.08.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Köyceğiz yangınında 12'nci gün... Havadan müdahale sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Köyceğiz yangınında 12'nci gün... Havadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, 12'nci gününde Çövenli Yaylası'nda devam ediyor. Yangınının sarp arazilerde ve kanyonda sürmesi nedeniyle alevlere sadece havadan müdahale edilebiliyor.

Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında tedbir amacıyla dün Çövenli Yaylası'ndaki evler boşaltıldı.

Yangının 12'nci gününde, söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla devam edildi. Alevler, Sandıraz Dağı etekleri ve Şeytan Deresi Kanyonu'nda ilerledi. Kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı bölgedeki çalışmalar, havadan 2 uçak ve 3 helikopterle sürüyor.

Son dakika... Köyceğiz yangınında 12nci gün... Havadan müdahale sürüyor

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi