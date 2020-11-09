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Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Korona'ya rağmen... Antalya'dan şaşırtan görüntü...

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Son dakika... Korona'ya rağmen... Antalya'dan şaşırtan görüntü...
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Koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine getirilen yasağa rağmen Antalya'da düğünler hız kesmedi. Dün bir sokak düğününde, davul- zurna eşliğinde çekilen halay, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Koronavirüs vaka sayısının artması ve ölüm oranlarının yükselmesi üzerine Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları, pandemiyle mücadele için art arda genelgeler yayınlayarak, kısıtlamalar getirdi. Bu kapsamda salon ve sokak düğünleri ile konvoylar yasaklandı. Nikah törenlerine de 1 saat sınırı koyuldu. Buna rağmen Antalya'da düğünler yapılmaya devam ediyor.

Son dakika... Koronaya rağmen... Antalyadan şaşırtan görüntü...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde kısıtlamaya rağmen yapılan sokak düğününde davul-zurna eşliğinde halay çekildi. Düğün ve halay, çevredekiler tarafından görüntülendi.

 

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