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Son dakika! Koronavirüste son durum... Prof. Dr. Turan'dan canlı yayında önemli uyarılar

#Koronavirüs#Vaka#Sema Kultufan Turan
Son dakika Koronavirüste son durum... Prof. Dr. Turandan canlı yayında önemli uyarılar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakalarındaki son durumu canlı yayında değerlendirdi. Prof. Dr. Turan yeni varyantların bulaştırıcılığının yüksek olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Turan, "Biraz daha halkımızdan dikkat talep ediyoruz; kendilerini korusunlar. Endişelenmesinler, aşılama konusundaki hassasiyetlerini devam ettirsinler" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, 11-17 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre; vaka sayısı 226 bin 532 olurken toplam vaka sayısı ise 15 milyon 524 bin 71 oldu. Koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 124 bin 732 oldu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, TRT Haber'e konuk olarak koronavirüs vakalarındaki son durumu değerlendirdi.

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İşte Prof. Dr. Turan'ın açıklamaları...

Şu an aslında poliklinik başvurusu ciddi oranda artış durumda. Haziran başındaki o düşük oranlar şu anda arttı. Hatta başvuran kişilerin de pozitiflik oranı da çok önemli; başvuranların yüzde 40'a yakını pozitif çıkmakta... Bunların hastane ve yoğun bakım ihtiyaçları önceki peak'lerden farklı olarak çok fazla değil ama yine de bizim artan sayıya karşı dikkatli olmamız gerekiyor. İhtiyaç oldukça servis ve yoğun bakım ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

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"ALERT DURUMDAYIZ, DİKKATLİ DAVRANIYORUZ"

Pandeminin ağır peak dönemlerinde yoğun bakımları Kovid için ayırmıştık. Haziran başında azalttığımız yerleri biraz artırdık. Pozitif sayısı arttıkça, hastane ve yoğun bakım ihtiyacı artabiliyor. O nedenle de çok alert durumdayız, dikkatli davranıyoruz.

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"HALKIMIZDAN DİKKAT TALEP EDİYORUZ"

Hatırlatma dozuyla ilgili yeniden uyarı yapmak istiyorum çünkü ileri yaş yoğun bakım ihtiyacı duyabiliyor. Hatırlatma dozları eksik bireyler genellikle başvuruyor hastanemize, o yüzden dikkat etmek lazım. Aşı bizim için çok önemli, aşının koruyuculuğunu daha önce gördük. Aşıdan asla vazgeçmemeliyiz. Aşılama önemli, koruyucu bireysel önlemleri de söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda bulaştırıcılığı yüksek bir varyantla mücadele ediyoruz, o yüzden biraz daha halkımızdan dikkat talep ediyoruz; kendilerini korusunlar.

"BULAŞTIRICILIĞI YÜKSEK VARYANTLAR HAKİM"

Şu anda dünyayı kasıp kavuran BA4 ve BA5 varyantları. Özellikle Avrupa'da çok ön planda, ülkemizde de var. Bunlar bulaştırıcılığı yüksek varyantlar. Oluşturdukları klinik tablo aşılı bireylerde hafif. Endişelenmesinler, aşılama konusundaki hassasiyetlerini devam ettirsinler.

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#Koronavirüs#Vaka#Sema Kultufan Turan

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