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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
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Haber Giriş: 10.03.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

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Son dakika: Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın tedavisinin tedbir amaçlı birkaç gündür hastanede sürdüğü öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Mart'ta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla devam ettiğini belirtti.

Orhan ayrıca Erbaş'ın tedavisinin tedbir amaçlı birkaç gündür hastanede sürdüğünü aktardı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalandı
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