Son dakika: Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın tedavisinin tedbir amaçlı birkaç gündür hastanede sürdüğü öğrenildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Mart'ta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla devam ettiğini belirtti.
Orhan ayrıca Erbaş'ın tedavisinin tedbir amaçlı birkaç gündür hastanede sürdüğünü aktardı.
Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın kovid19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah.— Burak Orhan 🇹🇷 (@Burakorhan0) March 10, 2021