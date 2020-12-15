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Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Koronavirüse karşı yeni uygulama başlatıldı! HES kodu olmayan Samsun'a giremiyor

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Son dakika... Koronavirüse karşı yeni uygulama başlatıldı! HES kodu olmayan Samsun'a giremiyor
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Samsun'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle kente girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması başlatıldı. Şehrin 3 giriş noktasında polis ekipleri araçları ile gelen vatandaşları durdurarak, HES kodu sorgulaması yaptı.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış oranı geçtiğimiz haftalarda yüzde 100’e kadar çıkan Samsun’da bu oranın düşürülmesi için yeni uygulamalar başlatıldı.

Alınan yeni karar doğrultusunda, Samsun kent merkezine Ankara, Ordu ve Sinop güzergahında kara yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapılmaya başlandı.

Son dakika... Koronavirüse karşı yeni uygulama başlatıldı HES kodu olmayan Samsuna giremiyor

HES kodunda riskli görünen vatandaşların belirlenmesi üzerine 112 ekiplerine haber verilerek filyasyon ekipleri devreye giriyor.

Kişi, sağlık durumuna göre karantina için Kredi ve Yurtlar Kurumu yada tedavi için hastaneye götürülüyor.

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