Son dakika... Koronavirüse karşı yeni uygulama başlatıldı! HES kodu olmayan Samsun'a giremiyor

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış oranı geçtiğimiz haftalarda yüzde 100’e kadar çıkan Samsun’da bu oranın düşürülmesi için yeni uygulamalar başlatıldı.

Alınan yeni karar doğrultusunda, Samsun kent merkezine Ankara, Ordu ve Sinop güzergahında kara yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapılmaya başlandı.

HES kodunda riskli görünen vatandaşların belirlenmesi üzerine 112 ekiplerine haber verilerek filyasyon ekipleri devreye giriyor.

Kişi, sağlık durumuna göre karantina için Kredi ve Yurtlar Kurumu yada tedavi için hastaneye götürülüyor.