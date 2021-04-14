Son dakika... Koronavirüse karşı kısmi kapanma 19.00 itibarıyla resmen başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ve bu akşam 19.00’da başlayan yeni kısıtlamalar şöyle:

* Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

* Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek.

* 65 yaş üstü ve 18 yaş altına şehiriçi toplu taşıma sınırlaması geri geliyor.

* 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitim yapacak.

* Kafe, kıraathane, lokanta ve çay bahçesi gibi mekânlar bayram sonrasına kadar faaliyetlere ara verecek.

* Lokanta tarzı işletmeler ramazan boyunca belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

* Düğün, nişan, nikâh, kına, genel kurul ile kapalı alanlardaki etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

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