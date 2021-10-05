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Son dakika haberi: 5 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada kritik mesajlar vererek, "YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Isparta yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçerken, Konya ve Kars ise sarı kategoriye geçti.

BAKAN KOCA'DAN TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI VE AŞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 5 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 352 bin 214 olarak açıklarken, 28 bin 810 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 248 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 33 bin 152 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 5 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo