Son dakika: Koronavirüs salgınında yeni tedbirler gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Tabi biz biliyorsunuz değişik zamanlarda, değişik tedbirler açıkladık. Fakat çok değişik sesler yine çıktı. İşte biz böyle hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız, nereye kadar böyle devam edecek... Dünyanın değişik yerlerinde bunlar zaten bu şekilde oldu.



'TEKRAR ELE ALACAĞIZ'

Önce maske yasaklandı, sonra maske mecbur edildi. Şu anda bizde de ilk toplantımızda bunları tekrar ele alacağız. Ben şunu söyleyeyim. Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkanı olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık.

Ve bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech şu anda en sağlıklı şekilde nasıl sürdürürüz, bunu devam ettiriyoruz. Daha ileri gideceğim. Biz şu anda hamd olsun bütün solunum makinasına varıncaya kadar, bunu bile üreten ülke haline geldik.



'BAYRAM SALGINI ALEYHE DÖNDÜRDÜ'

Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bayram açık söylüyorum, her şeyi bir yerde de bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu önümüze gelen rakamlarda görüyoruz. Maalesef aleyhe döndü, tekrar lehe döndürmemiz lazım.'

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