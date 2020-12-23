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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... Koronavirüs önlemlerini umursamadılar! Plaza terasında tepki çeken görüntü

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Tüm Türkiye'de koronavirüs önlemleri uygulanmaya devam ederken dikkat çeken bir görüntü Antalya'dan geldi. Muratpaşa ilçesinde koronavirüs önlemlerini umursamayan bir grup, plazanın terasında meşaleler yakıp, maske ve mesafe kuralına aldırış etmeden kutlama yaptı. Meşale yakıp slogan atan vatandaşların bu görüntüsü büyük tepki çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen ay riskli kentler arasında saydığı, pozitif vaka sayısında yüzde 100'lük artışın yaşandığı Antalya'da tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesine rağmen zaman zaman ihlaller kameralara yansıyor. Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1072 Sokak üzerindeki plazada kalabalık grup, teras balkonda kutlama yaptı.

Kızılarık Caddesi'ne de cephesi olan terasa çıkan grup, meşaleler yaktı, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, kutlama yaptı. Çevre sakinleri ve farklı plazada çalışanlar bu anları, 'Sosyal mesafe sıfır', 'Maske yok' sözleriyle cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Plaza çalışanlarının mesafesiz anları, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Drone ile kendilerini görüntüleyen grubun neyi kutladığı ise anlaşılamadı.

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