Son dakika koronavirüs haberi: Corona virüs aşısında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika... "Corona virüsünün mutasyon geçirmiş formlarının Türkiye'ye geldi mi?" Türkiye'nin yanıtını en çok aradığı soruların başında bu gelirken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı, mutasyon ve cororona virüsünün Türkiye'deki son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor...



İşte Bakan Koca'nın değerlendirmeleri:



Salgın boyunca üzerimde çok ağır bir sorumluluk olsa da her durumda karşınıza çıkıp sizlere gelişmeleri iletmeye çalıştım. Bunun görev olmasının yanında insani yanı da var.

Korku dolu haberleri en anlaşılır şekilde açıklamak ve bunu salgın boyunca yapmak gerçekten çok zor. Bu zorluktaki en büyük desteğim sizler oldunuz. Beni ailenizin bir ferdi olarak kabul ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.



BİLİM KURULU'NA TEŞEKKÜR



Salgın hastalık ortaya çıkınca ülkemizde kendisini tüm dünya devletleri gibi karanlık bir tünelin içinde buldu. Biz ilk günden beri bilimin ışığıyla o tüneli aydınlatmaya ve önümüzü görmeye çalıştık. Ülkemizin her bir ferdini arkamıza alarak yolumuzu belirlemeye çalıştık. Huzurlarınızda bir kez daha Bilim Kurulumuza teşekkür etmek isterim.



Tünelin ucunda bir ışık belirince arkamızdakilerin öne doğru atıldığına, önden gidenleri ezmeye çalışmasına da şahit olduk. Bu her ne kadar işimizi zorlaştırsa da elimizdeki meşaleyi bırakmadan, bilimden vazgeçmeden yolumuza devam ettik. Salgın her alanda bizi etkiledi. Dünyanın ahlakını yeniden tanzim etti. Ülkelerinin birbirlerinin yardım malzemelerine el koyduklarına şahit olduk. Alışkanlıklarımız değişti. Bunlar sancılı değişikliklerdir, farkındayım.