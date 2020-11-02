Son dakika koronavirüs haberi: Bakan Koca'dan flaş uyarı: İstanbul'daysanız ayrılmayın!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde." dedi.
Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle;
Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin.
İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.
İSTANBUL’DAYSANIZ, AYRILMAYIN. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020
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