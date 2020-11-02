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Haber Giriş: 02.11.2020 - 23:37 | Son Güncelleme:

Son dakika koronavirüs haberi: Bakan Koca'dan flaş uyarı: İstanbul'daysanız ayrılmayın!

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Son dakika koronavirüs haberi: Bakan Koca'dan flaş uyarı: İstanbul'daysanız ayrılmayın!
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Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde." dedi.

Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle;

Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin.

İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.

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