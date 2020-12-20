Son dakika koronavirüs haberi: Bakan Koca'dan flaş mutasyon açıklaması! Uçuşlar durduruldu
Son dakika haberine göre; İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu, dünyayı alarma geçirdi. Avrupa'da birçok ülke İngiltere'ye uçuşları durdururken Türkiye'den de önemli bir adım geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını belirtti.
Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaşımı şöyle:
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020
THY'DEN AÇIKLAMA: YOLCULARIMIZ MAĞDUR EDİLMEYECEKTİR
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika’dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" dedi
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLK AÇIKLAMA
İngiltere'de hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraması ve bulaş hızının yüzde 70 daha fazla olması nedeniyle uçuşların askıya alındığı belirten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuşu durdurulan ülkelere vatandaşların tahliyesinin karşılıklı yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak SHGM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi.
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