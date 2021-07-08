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Haber Giriş: 08.07.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Koronavirüs geçirenler ikinci doz aşı olabilecek mi? Bakan Koca açıkladı

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Son dakika... Koronavirüs geçirenler ikinci doz aşı olabilecek mi? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında yeni bir karar aldı ve daha önce Kovid-19 geçirenlere tek doz aşı uygulanması kararı değiştirildi. Bakan Koca, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Kovid-19 geçirenlere, iki doz yerine tek doz aşı uygulanmasının yeterli olacağı bildirilmişti. Bu kapsamda, hastalığı geçiren ve bir doz aşı olanların ikinci doz randevuları iptal edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Kocadan açıklamalar Aşılamada yeni uygulamalar...
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklamalar! Aşılamada yeni uygulamalar...

Bu kapsamda, Kovid-19 geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı. Hastalığı geçirenlerden hem bir doz hem de iki doz yaptıranlar, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilecek.

AŞI TÜRÜ DİKKATE ALINMAYACAK

Kovid-19 geçirmeyenlerin sertifikaları ise iki dozun uygulanmasının ardından verilecek. Sertifikaların verilmesinde aşı türü dikkate alınmayacak.

Son dakika haberler... Bakan Koca duyurdu.. Delta plus varyantı Türkiyede... 3 ilde görüldü..
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Kovid-19 geçirenlerin birinci dozları, hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep Bastık'ın aşı çağrısı yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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