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Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan flaş açıklamalar: Hatırlatma dozunda süre indirildi

#Koronavirüs#Bilim Kurulu#Fahrettin Koca
Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi Bakan Kocadan flaş açıklamalar: Hatırlatma dozunda süre indirildi

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, başta tüm dünyayı yeniden sıkı önlemler almaya sürükleyen Omikron varyantı olmak üzere salgındaki son gelişmeleri değerlendirmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30'da toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından Bakan Koca, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaşarak toplantıda ele alınan konulara ilişkin kararları açıkladı. Aşılama programına ilişkin karara göre ikinci doz aşısını yaptırmasının üzerinden 3 ay geçmiş vatandaşlar hatırlatma dozu yaptırabilecek.

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Bakan Koca, Twitter üzerinden paylaştığı açıklamada toplantıda ele alınan sonuçları sıralayarak şu ifadelere yer verdi:

1. Bilim Kurulumuz Omicron varyantının ülkemizdeki olası etkilerini değerlendirmiştir. Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir.

2. Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.

3. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.

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OMİKRON'A KARŞI HATIRLATMA DOZU TAVSİYESİ

4. Omicron varyantı sebebiyle Referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa’da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir.

5. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız.

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi Bakan Kocadan flaş açıklamalar: Hatırlatma dozunda süre indirildi

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