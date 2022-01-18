Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 17:30'da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı randevusu çağrısı yaparak, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" ifadelerini kullandı.