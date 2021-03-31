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Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak
Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplanıyor. Kritik toplantı bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle yapılacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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