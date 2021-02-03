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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Video konferans şeklinde olacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Video konferans şeklinde olacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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